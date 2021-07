Il calciatore della Premier League arrestato per pedofilia

(Di martedì 20 luglio 2021) Sarebbe accusato di reati sessuali su minori. L'Everton, club di Liverpool, conferma in un comunicato che un tesserato è stato sospeso perché sono in corso le indagini...

gualtierieurope : Solidarietà al calciatore della Lazio #ElseidHysaj, insultato sui social e oggetto di un vergognoso striscione per… - rtl1025 : ?? Un calciatore della #PremierLeague, 31enne sposato e titolare nella propria rappresentativa nazionale, è stato a… - rtl1025 : ?????? 'Davide ha corso al fianco di Giorgio Chiellini e dei ragazzi durante ogni passo di Euro 2020'. Così Bruno, f… - MicBuonomo : RT @BeppeGiulietti: Immagino che la #lazio #lalegacalcio #le istituzioni vorranno premiare quel calciatore straniero che ha reso onore all’… - Carmela_oltre : RT @BeppeGiulietti: Immagino che la #lazio #lalegacalcio #le istituzioni vorranno premiare quel calciatore straniero che ha reso onore all’… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatore della

'Hysaj verme, la Lazio è fascista'. È stata questa la risposta degli Ultras al video delbiancoceleste che ha cantato "Bella Ciao" durante una cena in ritiro con la squadra. Con ......È stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indaginipolizia'. Il club coinvolto è l', che in un comunicato ufficiale ha fatto sapere di aver sospeso ildagli allenamenti. ...Uno scandalo sessuale sta sconvolgendo in queste ore il calcio inglese: un calciatore dell’Everton sarebbe stato arrestato perché accusato di abusi su minori. Calciatore arrestato con accusa di abusi ...La società ha comunque annunciato che un proprio tesserato è sospeso dagli allenamenti mentre la polizia farà le sue indagini. Premier League, uno dei calciatori della massima serie inglese è accusato ...