'Il 60% dei ricoverati è vaccinato': clamorosa gaffe del consigliere di Johnson (Di martedì 20 luglio 2021) Il consigliere scientifico del governo inglese, sir Patrick Vallance, si corregge dopo ore e ore: in realtà il 60% dei ricoveri per Covid riguarda persone non ... Leggi su today (Di martedì 20 luglio 2021) Ilscientifico del governo inglese, sir Patrick Vallance, si corregge dopo ore e ore: in realtà il 60% dei ricoveri per Covid riguarda persone non ...

Advertising

repubblica : ?? Londra, la clamorosa gaffe del consulente del governo: 'Il 60% dei ricoverati e' vaccinato'. Ma e' vero il contra… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “L'85% dei deceduti ha più di 70 anni, nei casi sotto i 60 il tasso di letalità è meno dell'1%. Me… - Corriere : L’efficacia dei vaccini per over 60: il 71,2% di chi va in rianimazione non è immunizzato Tutti i dati - Ariel2575 : RT @EntropicBazaar: Il 60% dei vaccinati con 2 dosi in UK è in ospedale col covid. Gli intelligenti. - GualtieroSanta1 : RT @Piu_Europa: ???? DELLA VEDOVA SEGRETARIO ???? MAGI PRESIDENTE ???? SAELI TESORIERE ??Si è concluso il secondo congresso nazionale di +Europa.… -