Ignazio Moser con Nicola Ventola | “Stiamo facendo una cosa interessante”

(Di martedì 20 luglio 2021) Direttamente sul suo profilo Instagram,conha annunciato di stare lavorando a unamoltoè un vulcano di idee e di progetti. Nelle scorse ore, direttamente sul suo profilo Instagram, lo sportivo ha annunciato una novità. Ha pubblicato due storie nelle quali era in compagnia dell’amico. Dopo essersi scusato per essere stato assente sui social, ha spiegato che in realtà c’è stato un motivo. Sorridente, infatti, ha detto che insieme a ...

Advertising

PasqualeMarro : #IgnazioMoser, il retroscena che non ti aspetti, la confessione - LorenzoMangano8 : RT @Viperissima_: 'SBUCCIAMI' Cristiano Malgioglio feat. Ignazio Moser #GFvip - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Ignazio Moser compie gli anni, gli auguri di Cecilia. Cena al ristorante con tutta la fa… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser finalmente incontrano Luna Marì - infoitcultura : Cecilia Rodriguez come Kill Bill al compleanno di Ignazio Moser -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Più Sani Più Belli

Leggi anche ?>>>: ad alta quota è in "ottima compagnia": chi sono le due prescelte? Harry: basta nascondersi, il principe è pronto a dire la veritàLeggi anche >>>: ad alta quota è in "ottima compagnia": chi sono le due prescelte? Carolina Stramare: il bikini irresistibile da Serie A e la passerella spettacolare PER VEDERE ...Direttamente sul suo profilo Instagram, Ignazio Moser con Nicola Ventola ha annunciato di stare lavorando a una cosa molto interessante ...Cecilia Rodriguez ancora una volta in forma esplosiva, la showgirl mette in mostra, dando le spalle all'obiettivo, curve da paura ...