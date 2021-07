I Love emojis è il nuovo set animato di sticker per WhatsApp che tutti adoreranno

(Di martedì 20 luglio 2021) E’ disponibile per, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, ilset didal titolo I, una serie di emoticon animate che ovviamentegli amanti di questo magico mondo apprezzeranno. I, nuoviper: i dettagliL’app di proprietà di Mark Zuckerberg ancora una volta regala novità quindi, e ilset di adesivi digitali pesa 3.1 megabyte, ed è decisamente particolare in quanto offre di fatto una reinterpretazione, un remake, di ...

... a una manciata di giorni dalla giornata mondiale delle emoji (17 Luglio), è stata la volta del pacchetto, dovuto al designer Selbaldo, 'I <3' ( I) che, a fronte del modesto peso ...WhatsApp ha reso disponibile un nuovo set di sticker animati che possono essere scaricati direttamente all'interno della app. Il set si chiama 'I <3' (I) , pesa 3.1MB e offre una reinterpretazione di 19 tra le più famose emoticon in versione ammodernata. L'aggiunta è già disponibile sia su iOS che su Android , quindi potete scaricarle e ...WhatsApp, dopo il rilascio di alcuni simpatici pacchetti di adesivi, nelle scorse ore ha diffuso un report sull'applicazione delle sue policy d'uso dal quale si evince un mega ban di utenti indiani, p ...Sono 19 i nuovi sticker animati aggiunti per l'app di messaggistica, pensati per ricreare alcune delle emoticon più famose di sempre.