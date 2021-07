I giapponesi non vogliono le Olimpiadi di Tokyo, Toyota ritira gli spot pubblicitari (Di martedì 20 luglio 2021) Il virus incombe sulle Olimpiadi di Tokyo, i giapponesi non vorrebbero che si disputassero. E gli sponsor si ritirano. Ieri è accaduto alla Toyota. Lo scrive Il Giornale. “La casa automobilistica del Sol Levante, primo costruttore al mondo che nel 2015 ha sottoscritto un accordo di 8 anni per quasi 1 miliardo di dollari, ha annunciato che non intende trasmettere video pubblicitari in Giappone durante la competizione olimpica e comunicato che il suo presidente, Akio Toyoda, non parteciperà alla cerimonia di apertura in programma questo venerdì. La decisione consegue al desiderio di non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) Il virus incombe sulledi, inon vorrebbero che si disputassero. E gli sponsor sino. Ieri è accaduto alla. Lo scrive Il Giornale. “La casa automobilistica del Sol Levante, primo costruttore al mondo che nel 2015 ha sottoscritto un accordo di 8 anni per quasi 1 miliardo di dollari, ha annunciato che non intende trasmettere videoin Giappone durante la competizione olimpica e comunicato che il suo presidente, Akio Toyoda, non parteciperà alla cerimonia di apertura in programma questo venerdì. La decisione consegue al desiderio di non ...

I giapponesi non vogliono le Olimpiadi di Tokyo, Toyota ritira gli spot pubblicitari - ilNapolista IlNapolista Suga: "Uniti e con saggezza porteremo i Giochi a termine" "Il mondo sta fronteggiando una grande difficoltà, è il momento di essere uniti e, con gli sforzi e la saggezza dell'umanità, di portare a termine i Giochi. Possiamo farlo". Così il primo ministro gia ...

