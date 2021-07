I concerti di Gazzelle in estate da Cattolica a Catania: le date (Di martedì 20 luglio 2021) Saranno 4 i concerti di Gazzelle in estate. Il cantautore romano annuncia le date del suo tour estivo, quattro appuntamenti in tutto attraverso i quali l’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album Ok. Aad anticipare l’album il singolo Destri, certificato triplo disco di platino, e i singoli Scusa (disco d’oro), Lacri-ma e Belva (disco d’oro). Il disco, trainato da singoli di grande successo, è entrato al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release. Ora Gazzelle lo presenta dal vivo attraverso quattro appuntamenti estivi in programma tra la fine di agosto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Saranno 4 idiin. Il cantautore romano annuncia ledel suo tour estivo, quattro appuntamenti in tutto attraverso i quali l’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album Ok. Aad anticipare l’album il singolo Destri, certificato triplo disco di platino, e i singoli Scusa (disco d’oro), Lacri-ma e Belva (disco d’oro). Il disco, trainato da singoli di grande successo, è entrato al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release. Oralo presenta dal vivo attraverso quattro appuntamenti estivi in programma tra la fine di agosto ...

Advertising

_userv : Ma Gazzelle che cazzo fa? Ha rimandato i concerti di settimana scorsa per farne 4 quest’estate - nonbenissim0 : Qui per dire a Sangiovanni e a Gazzelle che sarò a lungo incazzata per i loro concerti in Sicilia il 15 settembre. - rockonitalia : Gazzelle: annunciate 4 date estive, in concerto a Cattolica, Romano d’Ezzelino, Servigliano e Catania #gazzelle - ellemevoit : ho i biglietti dei concerti gratuiti al giffoni film festival sia di gazzelle + mobrici che di carl brave, sono troppo felice -