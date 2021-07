I concerti di Franco 126 in estate, da Ortona a Mantova (Di martedì 20 luglio 2021) Sono stati annunciati i concerti di Franco 126 in estate, per un totale di dieci appuntamenti in giro per l’Italia in partenza da mercoledì 21 luglio e fino al 4 settembre. I concerti di Franco 126 in estate inizieranno con una data zero allo Stadio Comunale di Ortona, ad Ortona (CH), a seguire l’artista sarà a Nichelino per Stupinigi Sonic Park, in provincia di Torino, il 24 luglio. Montalto di Castro lo accoglierà il 31 luglio e ad agosto sarà in concerto all’Arena della Regina di Cattolina il giorno 6 per poi proseguire verso Follonica il 7. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Sono stati annunciati idi126 in, per un totale di dieci appuntamenti in giro per l’Italia in partenza da mercoledì 21 luglio e fino al 4 settembre. Idi126 ininizieranno con una data zero allo Stadio Comunale di, ad(CH), a seguire l’artista sarà a Nichelino per Stupinigi Sonic Park, in provincia di Torino, il 24 luglio. Montalto di Castro lo accoglierà il 31 luglio e ad agosto sarà in concerto all’Arena della Regina di Cattolina il giorno 6 per poi proseguire verso Follonica il 7. ...

Advertising

an_na_li_sa_ : Durante i concerti della fase sperimentale (anni Settanta) il pubblico, composto perlopiù di giovani, a detta di Ba… - FanclubFranco : Non l'avevo mai pensata così. Per me era la canzone festosa di tutti i concerti di #francosimone... non l'avevo imm… - MaurizioM4 : RT @ComuneAncona: #Concerti, una #mostra dedicata, convegni, per celebrare il grande #tenore Franco Corelli. Primo appuntamento con il #ten… - corra_franco : RT @_cieloitalia: Si fanno i vaccini d'estate mica perché hanno timore che un raffreddore li ammazzi, no, li fanno perché vogliono viaggiar… - vraprile2004 : Mi piacerebbe andare perche' sicuramente si respira una ' grande aria ', ho assistito a pochi concerti d i musica u… -