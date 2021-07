Hysaj | striscione ultras | Verme | la Lazio è fascista Il club condanna

(Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Lafermamente il vergognosocontro il calciatore Elseid". E' quanto si legge in un comunicato delbiancoceleste sullo, affisso nella notte sul ponte di corso Francia a Roma e firmato daglibiancocelesti, con su scritto: ", la". Il riferimento è alle polemiche seguite al video pubblicato sui social dal neo acquisto della, in cui canta 'Bella Ciao'. "Non è il primo episodio di questo tipo. ...

Advertising

Gazzetta_it : Striscione degli ultrà contro Hysaj: 'Verme, la Lazio è fascista' - repubblica : Lazio, i tifosi biancocelesti si schierano con Hysaj: sui social l'hashtag #iostoconhysaj è virale. La società: 'St… - ZZiliani : Lo striscione diceva due cose: 1. #Hysaj è un verme. 2. La #Lazio è fascista. La Lazio ha smentito categoricamente… - b0nz077 : RT @romatoday: 'Hysaj verme, la Lazio è fascista': lo striscione della vergogna - nazionale_ente : RT @repubblica: Lazio, i tifosi biancocelesti si schierano con Hysaj: sui social l'hashtag #iostoconhysaj è virale. La società: 'Striscione… -

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj striscione

... che in una nota ha condannato l'iniziativa: 'La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognosocontro il calciatore Elseid. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non ...Manca solo l'ufficialità, ma Peruzzi ha fatto la sua scelta sofferta. Domani il club manager si presenterà a Formello per siglare la rescissione del suo contratto (in scadenza in realtà fra un anno ...La Lazio “condanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj”. E’ quanto si legge in un comunicato del club biancoceleste sullo striscione, affisso nella notte sul ponte di ...Ecco l'importante presa di posizione della Lazio comparsa poco fa sui media ufficiali della società capitolina:. . IL COMUNICATO - 'La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscio ...