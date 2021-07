Hysaj | arriva la risposta alle offese rivoltegli dai tifosi della Lazio

(Di martedì 20 luglio 2021) Elseid, dopo esser passato alla, è apparso in un video in cui cantava "Bella Ciao" insieme ai suoi nuovi compagni di squadra, ma è stato preso di mira da una parte dicone addirittura minacce di morte. Il terzino albanese ha risposto con un bel goal in amichevole con il suo piede debole, il sinistro.

La partita La maggior parte dei golnel primo tempo: Felipe Anderson la sblocca in avvio, ... Nel mezzo anche la doppietta di Felipe Caicedo , più la splendida rete di sinistro di Elseid, ......al 36', con un bel tiro di sinistro. Ma più del gol, a fare notizia è l'applauso del pubblico presente, a chiudere le polemiche degli ultimi giorni che hanno coinvolto l'albanese. Al 38'...Roma, 20 luglio 2021 - La Lazio scende in campo per la seconda amichevole stagionale ad Auronzo di Cadore: contro il Fiori Barp Mas la partita è terminata sull' 11-0 con buonissime prove da parte di L ...A poco più di un mese dalla chiusura del calciomercato vediamo come si schiererebbero le 20 squadre ai nastri partenza del prossimo campionato di Serie A: pochi acquisti, tante trattative all'orizzont ...