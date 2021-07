House of the Dragon come Bridgerton: riprese sospese a causa dell’aumento dei casi Covid nel Regno Unito (Di martedì 20 luglio 2021) Il prequel del Trono di Spade, The House of the Dragon, ha sospeso le riprese nel Regno Unito per due giorni a causa di un positivo al Covid-19 che coinvolge un soggetto della Zona A tra il cast e la troupe. “come parte dei rigorosi test implementati per tutti i dipendenti della produzione, un membro della produzione della Zona A di House of the Dragon è risultato positivo al Covid-19. In conformità con le linee guida del settore, il soggetto è in isolamento e saranno necessari stretti contatti per la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Il prequel del Trono di Spade, Theof the, ha sospeso lenelper due giorni adi un positivo al-19 che coinvolge un soggetto della Zona A tra il cast e la troupe. “parte dei rigorosi test implementati per tutti i dipendenti della produzione, un membro della produzione della Zona A diof theè risultato positivo al-19. In conformità con le linee guida del settore, il soggetto è in isolamento e saranno necessari stretti contatti per la ...

