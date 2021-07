Highlights e gol Fiorentina-Ostermunchen 7-1, amichevole precampionato 2021 (VIDEO) (Di martedì 20 luglio 2021) Gli Highlights e i gol di Fiorentina-Ostermunchen, partita amichevole valevole per il precampionato 2021. Martedì 20 luglio alle ore 17:00 è andato in scena il primo appuntamento stagionale dei ragazzi di Italiano, vincenti 11-0 contro la squadra bavarese. Da sottolineare la doppietta di Benassi, contornata dalle reti di Milenkovic, Bonaventura, Duncan, Ranieri e Saponara. Per i tedeschi il gol della bandiera è siglato da Schiedermier. In alto il VIDEO con le azioni salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Glie i gol di, partitavalevole per il. Martedì 20 luglio alle ore 17:00 è andato in scena il primo appuntamento stagionale dei ragazzi di Italiano, vincenti 11-0 contro la squadra bavarese. Da sottolineare la doppietta di Benassi, contornata dalle reti di Milenkovic, Bonaventura, Duncan, Ranieri e Saponara. Per i tedeschi il gol della bandiera è siglato da Schiedermier. In alto ilcon le azioni salienti. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Highlights e gol Lazio - Sospirolo 11 - 0, amichevole precampionato 2021 (VIDEO) Gli highlights e i gol di Lazio - Sospirolo , partita amichevole valevole per il precampionato 2021. Martedì 20 luglio alle ore 18:30 è andato in scena il secondo appuntamento stagionale dei ragazzi di ...

Supercoppa UEFA: record e statistiche ... 2013, Bayern Monaco - Chelsea 2 - 2 (dts, Bayern vince 5 - 4 dcr) 2019 Liverpool 5 - 4 Chelsea (2 - 2 after extra time) Highlights: Barcellona 5 - 4 Siviglia Record individuali Gol più veloce: ...

HIGHLIGHTS e GOL Lazio-Sospirolo 11-0, amichevole precampionato 2021 (VIDEO) Sportface.it Lazio Fiori Barp Sospirolo 7-0: risultato, gol e highlights dell'amichevole La Lazio di Maurizio Sarri scende in campo per la seconda amichevole di questo precampionato contro il Fiori Barp Sospirolo. FIORI BARP MAS: Barattin, Pellegrinet, Fattor, Zoldan, Fontanive, De Bon, C ...

