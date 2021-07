Heather Parisi attacca Antonella Clerici | è polemica sui vaccini

(Di martedì 20 luglio 2021) E’ scontro traedma è l’ex showgirl adre la conduttrice Rai sull’argomento. Liberi tutti di esprimere la propria opinione e sappiamo bene quanto l’argomento Covid ormai da troppo tempo faccia discutere tutti. Questa mattinaha dato il suo contributo magari per fare comprendere a chi ancora non si è vaccinato quanto sia importante farlo. La conduttrice ha sottolineato che tutti ne farebbero volentieri a meno ma che se non fosse per la scienza si morirebbe a 30 anni. Parole postate su ...

... 'Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi.'va giù duro contro le ...In questi mesi di pandemia non sono state poche l e discussioni sul vaccino anti Covid anche tra personaggi del mondo dello spettacolo. L'ultima in ordine di tempo quella consumata trae Antonella Clerici che hanno avuto un botta e risposta a distanza. Lo scambio di opinioni si è consumato su Twitter e ha già suscitato qualche malumore tra gli utenti, che si sono ...E’ scontro tra Antonella Clerici ed Heather Parisi ma è l’ex showgirl ad attaccare la conduttrice Rai sull’argomento vaccini. Liberi tutti di esprimere la propria opinione e sappiamo bene quanto l’arg ...Basta ricatti morali! Ebbene la showgirl americana che vive in Giappone proprio su questo in questi minuti ha attaccato Antonella Clerici ed il motivo è presto detto. La conduttrice di Rai1 si è espre ...