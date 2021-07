Harry prepara la bomba, al lavoro sulla sua autobiografia (Di martedì 20 luglio 2021) Buckingham Palace si dovrà preparare: Harry sta per sganciare una nuova bomba sulla famiglia reale. Come riporta il sito di gossip Page Six il principe sarebbe al lavoro da circa un anno sulla sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) Buckingham Palace si dovràre:sta per sganciare una nuovafamiglia reale. Come riporta il sito di gossip Page Six il principe sarebbe alda circa un annosua ...

Advertising

fairyst91 : ma ora pensiamo a baby harry che prepara il regalo per Louis ed è wrapped by himself perché ci teneva proprio tanto - 91UNFUCKW1TABLE : ora xlx prepara paella mi dice che odio harry e non posso stannarlo ?????? - MyriLoveMiry : @FrancesB2021 @Massharry2 @Harry_Styles @ColumbiaRecords @jefezoff @HSHQ Prepara il passaporto allora se andrai ancora. ?? -