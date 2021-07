Harry, nuovo libro: rivelazioni incredibili sulla famiglia reale (Di martedì 20 luglio 2021) Il sito di gossip “PageSix” ha dato in esclusiva la notizia: il principe Harry è al lavoro da mesi su un memoir che si preannuncia ricco di colpi di scena. Il libro sarà pubblicato da Penguin Random House entro la fine del 2022. Nella stesura del racconto sulla sua vita dentro e fuori la corte lo sta aiutando il premio Pulitzer J.R. Moehringer, che in precedenza ha curato l’autobiografia del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 luglio 2021) Il sito di gossip “PageSix” ha dato in esclusiva la notizia: il principeè al lavoro da mesi su un memoir che si preannuncia ricco di colpi di scena. Ilsarà pubblicato da Penguin Random House entro la fine del 2022. Nella stesura del raccontosua vita dentro e fuori la corte lo sta aiutando il premio Pulitzer J.R. Moehringer, che in precedenza ha curato l’autobiografia del Articolo completo: dal blog SoloDonna

