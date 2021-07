Harry e Meghan, la Corona trema ancora: arriva una nuova autobiografia (Di martedì 20 luglio 2021) A scriverla sarebbe il Principe Harry con il premio Pulitzer J. R. Moehringer Il Principe Harry da poco si è recato in Inghilterra per inaugurare, con il fratello William la statua dedicata a mamma Lady D. Intanto però non sembra ci sia alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerra con la Corona inglese. Nelle ultime ora il New York Post ha spiegato come presto uscirà un nuovo libro. Si tratta dell’autobiografia del Principe Harry che dovrebbe essere edito da Penguin Random House e scritto con la collaborazione di J.R. Moehringer. Leggi anche: Harry e William insieme per la statua in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 luglio 2021) A scriverla sarebbe il Principecon il premio Pulitzer J. R. Moehringer Il Principeda poco si è recato in Inghilterra per inaugurare, con il fratello William la statua dedicata a mamma Lady D. Intanto però non sembra ci sia alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerra con lainglese. Nelle ultime ora il New York Post ha spiegato come presto uscirà un nuovo libro. Si tratta dell’del Principeche dovrebbe essere edito da Penguin Random House e scritto con la collaborazione di J.R. Moehringer. Leggi anche:e William insieme per la statua in ...

