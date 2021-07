Harry divorzia dalla Royal Family ma non dal titolo “Sua altezza reale”

(Di martedì 20 luglio 2021) Il principesi è identificato nel certificato di nascita della figlia come “Sua”, nonostante il divieto della nonna, la regina. Un errore che questa volta non ha commesso la Markle. Lo scorso 4 giugno è nata la piccola Lilibet Diana, in California. Papàe mamma Meghan hanno dovuto preparare e firmare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Harry divorzia

E nel giorno in cui Diana avrebbe compiuto davvero sessant'anni, per volere di William e, una ... Il divorzio Diana Spencerufficialmente da Carlo il 28 agosto 1996 : lo ha voluto la ...da cuie che verrà assassinata. Da lei ha avuto la figlia Madeline, che vive con lui.Bosch è appassionato di jazz, soprattutto di Chet Baker , e vive dal 1985 in una casa bellissima ...Il Principe Harry firma la sua autobiografia, non autorizzata dalla Royal Family. In uscita nei primi mesi del 2022. Parlerà anche di Lady D.La Megxit ha riportato alla memoria due episodi della storia britannica: la tristezza di Lady D e l'amore tra Edoardo VIII e Wallis Simpson. Gli esperti dicono che in Meghan ci sia un po' di entrambe ...