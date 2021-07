(Di martedì 20 luglio 2021) Laamericana è finalmente, dopo aver subito vari aborti a causa dell’endometriosi. Lei e il compagno Alev Aydin accolgono la nascita del piccolo Ender Ridley, il cuiha un significato legato alle origini del papà. E, dopo il bebè, sta per arrivare anche il suo nuovo album. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

BTSxArmy1673 : RT @btshouse_ita: @BTS_twt @halsey Tweet dei @BTS_twt - 19/07/21 @halsey Congratulazioni????!! Ndt: si stanno congratulando perché è appena… - andreastoolbox : Halsey è diventata mamma: il curioso nome scelto dalla cantante per il bambino - glooit : Halsey è diventata mamma: il curioso nome scelto dalla cantante per il bambino leggi su Gloo… - statodelsud : Halsey è diventata mamma: la prima foto di Ender Ridley Aydin - Pino__Merola : Halsey è diventata mamma: la prima foto di Ender Ridley Aydin -

Ultime Notizie dalla rete : Halsey diventata

MTV.IT

, la storia con Alev Aydin approfondimento Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Marì La ... E quando le stelle si sono allineate, la nostra relazione èromantica ed era abbastanza ...ha appena annunciato su Instagram di esseremamma. La cantante 26enne e il suo compagno Alev Aydin hanno accolto in famiglia il loro primo bebè e sui social hanno regalato ai fan le ...Halsey figlio: la cantante ha dato alla luce Ender Ridley il 14 Luglio e ha celebrato "l'euforica nascita" con un post su Instagram ...Cicogna a casa di Halsey: la cantante americana è diventata mamma per la prima volta. "Gratitudine. Per la più “rara” ed euforica nascita. Resa possibile dall'amore", scrive ...