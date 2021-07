Guilty Gear Strive ha caricamenti così 'infiniti' che nell'attesa c'è chi finisce Castlevania: Harmony of Dissonance (Di martedì 20 luglio 2021) Guilty Gear Strive è, secondo la maggior parte dei giocatori, un ottimo gioco di combattimento, ma un problema importante sta assillando gli utenti da quando è stato lanciato più di un mese fa: il tempo assurdamente lungo che impiega per caricarsi nel suo menu principale. Il principale colpevole sembra essere la rete. All'avvio di Guilty Gear Strive, i giocatori ricevono diverse notifiche che indicano che il gioco è "in Preparazione rete..." e in "Comunicazione con server..." Alcuni di questi messaggi sono accompagnati da una barra di avanzamento che si riempie molto ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021)è, secondo la maggior parte dei giocatori, un ottimo gioco di combattimento, ma un problema importante sta assillando gli utenti da quando è stato lanciato più di un mese fa: il tempo assurdamente lungo che impiega per caricarsi nel suo menu principale. Il principale colpevole sembra essere la rete. All'avvio di, i giocatori ricevono diverse notifiche che indicano che il gioco è "in Preparazione rete..." e in "Comunicazione con server..." Alcuni di questi messaggi sono accompagnati da una barra di avanzamento che si riempie molto ...

Advertising

TimesUp75 : RT @Ricciotto_: Volete sapere com'è andata la 'gita' di ieri a Jesi? Oggi, alle 17:00, andrò in diretta su - FullmetalRoccia : RT @Ricciotto_: Volete sapere com'è andata la 'gita' di ieri a Jesi? Oggi, alle 17:00, andrò in diretta su - FrancisMayCry : RT @Ricciotto_: Volete sapere com'è andata la 'gita' di ieri a Jesi? Oggi, alle 17:00, andrò in diretta su - brema82 : RT @Ricciotto_: Volete sapere com'è andata la 'gita' di ieri a Jesi? Oggi, alle 17:00, andrò in diretta su - Ricciotto_ : Volete sapere com'è andata la 'gita' di ieri a Jesi? Oggi, alle 17:00, andrò in diretta su -