Gualtieri | al lavoro per sede autorità europea antiriciclaggio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Il pacchetto di proposte legislative presentato oggi dalla Commissione, che prevede l’istituzione di un’Anti Riciclaggio, è un’ottima notizia per l’Italia e per Roma. È un’innovazione che avevo fortemente sostenuto come ministro dell’Economia.” “Il nostro Paese è capofila nella lotta a questi fenomeni criminali: da anni in prima linea nel promuovere un rafforzamento della legislazione, l’Italia è un’eccellenza riconosciuta da tutti in questo settore non solo per il quadro normativo molto avanzato ma anche per la straordinaria professionalità della ...