Green Pass obbligatorio subito per i ristoranti, da settembre per bus e metro: domani il decreto del governo (Di martedì 20 luglio 2021) Il Green Pass in vigore già dal 26 luglio per i ristoranti al chiuso dove basterà una sola dose di vaccino. Poi a settembre ne arriverà uno più restrittivo. Che servirà anche per salire su autobus e metro, per gli eventi sportivi e le discoteche. È questa la mediazione a cui lavora il governo Draghi che oggi incontrerà la Conferenza delle Regioni in vista del decreto Covid che dovrebbe essere varato entro la fine della settimana. E che porterà con sé anche la proroga dello Stato d’Emergenza per altri tre mesi, ovvero fino al 31 ottobre 2021. Oltre al cambio dei criteri ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) Ilin vigore già dal 26 luglio per ial chiuso dove basterà una sola dose di vaccino. Poi ane arriverà uno più restrittivo. Che servirà anche per salire su autobus e, per gli eventi sportivi e le discoteche. È questa la mediazione a cui lavora ilDraghi che oggi incontrerà la Conferenza delle Regioni in vista delCovid che dovrebbe essere varato entro la fine della settimana. E che porterà con sé anche la proroga dello Stato d’Emergenza per altri tre mesi, ovvero fino al 31 ottobre 2021. Oltre al cambio dei criteri ...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - GiovanniToti : Continuo a sentire argomentazioni da unghie sullo specchio: bisogna vaccinarsi, punto. Dai 12 ai 100 anni. Perché c… - francescolett11 : RT @luigivanti: Dopo le imponenti manifestazioni di sabato in ogni citta' del Paese (di cui nessun Tg o giornale italiano ha parlato), Macr… - eXXo59 : @longagnani Stefano, il problema è che già adesso non ci sono abbastanza controllori per verificare chi viaggia sen… -