Green pass italiano: già ad agosto per bar e ristoranti (Di martedì 20 luglio 2021) . Le proposte di utilizzo al vaglio del governo. Al vaglio del governo la modifica del Green pass italiano per estenderne l'applicazione non solo ai grandi eventi ma anche a tutte quelle situazioni al chiuso in cui il rischio di contagio aumenta. A breve, dunque, come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Perché molti turisti hanno raccontato di essere stati fermati all'aeroporto, nonostante il Green pass, e cos'è il modulo Plf… - TytoAlb82433730 : RT @MMaXXprIIme: Non preoccupatevi: per votare non sarà necessario il Green Pass. Tanto non si voterà mai più! -