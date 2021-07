Green Pass Italia, Ricciardi: "Vita normale per i vaccinati" (Di martedì 20 luglio 2021) "Questo mese va vissuto con razionalità ed equilibrio. Le vacanze si possono fare e si può condurre una Vita normale se si è vaccinati". E "bisogna cercare di organizzare la società in maniera ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) "Questo mese va vissuto con razionalità ed equilibrio. Le vacanze si possono fare e si può condurre unase si è". E "bisogna cercare di organizzare la società in maniera ...

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - GiovanniToti : Continuo a sentire argomentazioni da unghie sullo specchio: bisogna vaccinarsi, punto. Dai 12 ai 100 anni. Perché c… - isladecoco7 : RT @GuidoDeMartini: ?? PER CONFINDUSTRIA O TI VACCINI O NON LAVORI ?? Quindi ormai per la reietta categoria dei non vaccinati non esiste più… - MagiFausto : RT @CarloCalenda: Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no obbligh… -