Green Pass e regole zona gialla, Cts: "Valutazioni da fare" (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - "Nessuno vuol chiudere nulla, in particolare in un momento come l'estate. Ma va anche gestita la ripresa della curva epidemica: ci sono Valutazioni da fare". zona gialla 'in agguato', Green Pass, nuovi parametri per restare in zona bianca mentre i contagi da coronavirus crescono. Il coordinatore del Cts, il professor Franco Locatelli, a In Onda risponde alle domande sui temi al centro del dibattito, con la cabina di regia e il Consiglio dei ministri chiamati a scegliere. “Il Comitato tecnico scientifico può fornire dati e consulenza, ma tocca alla politica” ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - "Nessuno vuol chiudere nulla, in particolare in un momento come l'estate. Ma va anche gestita la ripresa della curva epidemica: ci sonoda".'in agguato',, nuovi parametri per restare inbianca mentre i contagi da coronavirus crescono. Il coordinatore del Cts, il professor Franco Locatelli, a In Onda risponde alle domande sui temi al centro del dibattito, con la cabina di regia e il Consiglio dei ministri chiamati a scegliere. “Il Comitato tecnico scientifico può fornire dati e consulenza, ma tocca alla politica” ...

