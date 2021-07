Green Pass e regole zona gialla, Cts: "Valutazioni da fare" (Di martedì 20 luglio 2021) "Nessuno vuol chiudere nulla, in particolare in un momento come l'estate. Ma va anche gestita la ripresa della curva epidemica: ci sono Valutazioni da fare". zona gialla 'in agguato', Green Pass, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) "Nessuno vuol chiudere nulla, in particolare in un momento come l'estate. Ma va anche gestita la ripresa della curva epidemica: ci sonoda".'in agguato',, ...

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - AmoPlatone : RT @MarcelloLyotard: @serafinobandini Quando cominceranno a riconoscerci verrà il peggio, col green pass già... Vuoi un caffè al bar? Eh no… - leonelena : RT @CarloCalenda: Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no obbligh… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Stato di emergenza fino a dicembre, green pass e nuovi parametri: Consiglio dei ministri verso lo slittamento, tutti i nodi nella maggioranza Non solo: si discute animatamente anche sul green pass , per il quale si prevedono una serie di step per un uso sempre più 'estensivo', ma le idee tra le forze politiche restano distanti (e anche ...

Green Pass e regole zona gialla, Cts: "Valutazioni da fare" "Nessuno vuol chiudere nulla, in particolare in un momento come l'estate. Ma va anche gestita la ripresa della curva epidemica: ci sono valutazioni da fare". Zona gialla 'in agguato', green pass, nuovi parametri per restare in zona bianca mentre i contagi da coronavirus crescono. Il coordinatore del Cts, il professor Franco Locatelli, a In Onda risponde alle domande sui temi al ...

Green Pass e vaccini, al vaglio nuovo decreto: domani cabina di regia e Cdm Rai News Governo, obbligo green pass su 2 livelli. Una dose per i ristoranti al chiuso Cronaca - Entro giovedì la decisione finale. Cambiano anche le regole per le zone gialle: conteranno di più il numero di ricoveri e le terapie .... Sono in continuo aumento i dati sui contagi a causa ...

Green pass obbligatorio sui mezzi pubblici? Cosa dicono gli esperti Ma cosa ne pensano gli altri esperti? 'Usare il Green pass per prendere i mezzi pubblici va bene, concordo con una proposta che punta a incentivare le vaccinazioni', afferma all'Adnkronos Salute Mass ...

