Green Pass e obbligo vaccinale, tra libertà e salute (Di martedì 20 luglio 2021) Sta facendo molto discutere la proposta di rendere il Green Pass obbligatorio per alcune attività ed esercizi pubblici, sull’esempio di altri Paesi, come la Francia di Macron. Secondo le destre di Meloni e Salvini, tale strumento rappresenterebbe un attentato alla “libertà sacra e inviolabile” (Meloni) o comunque “una cazzata pazzesca che porta a un casino totale” (così il leader della Lega). Coloro che invece sono favorevoli al Green Pass, sostengono che esso sia espressione di una libertà fondata sulla responsabilità (che poi ne sarebbe l’unica forma sensata e possibile), perché la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) Sta facendo molto discutere la proposta di rendere ilobbligatorio per alcune attività ed esercizi pubblici, sull’esempio di altri Paesi, come la Francia di Macron. Secondo le destre di Meloni e Salvini, tale strumento rappresenterebbe un attentato alla “sacra e inviolabile” (Meloni) o comunque “una cazzata pazzesca che porta a un casino totale” (così il leader della Lega). Coloro che invece sono favorevoli al, sostengono che esso sia espressione di unafondata sulla responsabilità (che poi ne sarebbe l’unica forma sensata e possibile), perché la ...

Advertising

borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - albiuno : RT @Lorenzo62752880: I bugiardi che dicono 'o pass o chiusure' come spiegano che in Texas, Florida, Arizona, Tennesse, Georgia, Idaho... è… - gustinicchi : Ai bambini buoni LA DOLCE EUCHESSINA e gli altri SPINGANO. #GovernoBlindaStocazzoNoIlGreenPass -