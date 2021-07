Green pass, dosi e zone gialle: cosa c’è sul tavolo del governo (Di martedì 20 luglio 2021) Green pass, dosi minime per ottenerlo e zone gialle con la revisione dei parametri per l’assegnazione di regole, misure e divieti più stringenti in caso di rischio coronavirus. Questi i tre temi sul tavolo del governo, che saranno discussi a breve nel corso della cabina di regia dell’esecutivo. Incontro che non è stato ancora convocato e che dovrebbe tenersi mercoledì mattina insieme a un Consiglio dei ministri. A spiegarlo all’Adnkronos era stato ieri il il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “Dopo le indicazioni del Cts la politica deciderà e credo che si andrà ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021)minime per ottenerlo econ la revisione dei parametri per l’assegnazione di regole, misure e divieti più stringenti in caso di rischio coronavirus. Questi i tre temi suldel, che saranno discussi a breve nel corso della cabina di regia dell’esecutivo. Incontro che non è stato ancora convocato e che dovrebbe tenersi mercoledì mattina insieme a un Consiglio dei ministri. A spiegarlo all’Adnkronos era stato ieri il il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “Dopo le indicazioni del Cts la politica deciderà e credo che si andrà ...

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - Anna302478978 : RT @barbarab1974: Passo indietro di Macron sul Green Pass - Agenzia News ciaone - rob_arci : RT @CarloCalenda: Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no obbligh… -