Grecia, allerta viaggi. Farnesina a 400 ragazzi: «Rischio sanitario, fate assicurazione privata» (Di martedì 20 luglio 2021) Se siete diretti in vacanza in Grecia, in particolare per viaggi studio, tenete gli occhi aperti: «C'è Rischio sanitario». Per cui, come sottolineato in precedenza in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 luglio 2021) Se siete diretti in vacanza in, in particolare perstudio, tenete gli occhi aperti: «C'è». Per cui, come sottolineato in precedenza in...

Advertising

FirenzePost : Covid-19: rischiosi i viaggi in Grecia, allerta della Farnesina - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Viaggi in Grecia, 400 ragazzi in partenza. L’allerta della Farnesina: «Rischio sanitario» - Corriere della Sera https:… - lorenzocasalin4 : Viaggi in Grecia, 400 ragazzi in partenza. L’allerta della Farnesina: «Rischio sanitario» - Corriere della Sera… - MAXITALY_69 : RT @Corriere: Allerta della Farnesina per 400 ragazzi in partenza per la Grecia: «Attenzione, rischio sanitario» - horottoilvetro : RT @serenel14278447: L'allerta della Farnesina sui viaggi in Grecia -