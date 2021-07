(Di martedì 20 luglio 2021) Manca solo l’ufficialità attesa nei prossimi giorni ma Pierluigiè praticamente un nuovo giocatore del! La carriera diIl bolognese classe 1995, muove i primi passi nelle giovani della Spal. Li si fa notare passando prima alla Fiorentina e poi al Manchester United. Svincolatosi dalla squadra inglese si unisce all’Hellas Verona come terzo portiere della prima squadra. Proprio con Veronafa il suo esordio in Serie A, nel 2014 nella partita Verona-Genoa terminata 2-2. In quella stagione il giocatore colleziona altre due presenze in Serie A ed è uno dei protagonisti della formazione ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Gollini al #Tottenham: affare a un passo dalla chiusura - DiMarzio : #Calciomercato, #Tottenham | Contatti avviati con l'Atalanta per #Gollini: la situazione - zazoomblog : Gollini Tottenham ci siamo! Le cifre dell’affare - #Gollini #Tottenham #siamo! #cifre - UniversoThfc : CONFIRMADO! Pierluigi Gollini al Tottenham! @FabrizioRomano - AtalantaBCFeed : Gollini-Tottenham è l'incrocio perfetto: Atalanta, prova di maturità #ForzaAtalanta #ABC1907 -

Ultime Notizie dalla rete : Gollini Tottenham

Dopo Gigio Donnarumma approdato al PSG, un altro portierone italiano saluta la serie A, stavolta in direzione Premier League. Si tratta di Pierluigi, che si avvia verso ildi Fabio Paratici. Intanto Simone Inzaghi aspetta il via libera del Cagliari per l'uruguaiano Nandez. Un colpo che va materializzandosi passo dopo passo, ...Musso era un profilo adatto e l'abbiamo preso subito, perl'ipotesi delè molto concreta, anche se non è l'unica al vaglio - prosegue il figlio del presidente Antonio, assente per i ...Da Gollini a Musso in meno di un mese, l’Atalanta risolve in anticipo l’enigma tra i pali per arrivare pronta ai nastri di partenza Tutto fatto, il rinnovamento tra i pali di casa Atalanta è completo.La cessione del portiere agli Spurs dopo l'acquisto di Musso è un altro dato di fatto di quanto la Dea sul mercato ormai viaggi con intelligenza e previdenza. E sui ...