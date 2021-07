Golf, Junior Ryder Cup cancellata a causa delle restrizioni Covid-19 sui viaggi internazionali (Di martedì 20 luglio 2021) La PGA of America, insieme alla Ryder Cup Europe, ha annunciato che la Junior Ryder Cup nel Wisconsin è stata cancellata a causa delle restrizioni sui viaggi internazionali per la pandemia. L’evento, riservato ai 24 giovani migliori talenti under 18 degli Stati Uniti e del Team Europe, era in programma il 20 e il 21 settembre al Blue Mound Golf & Country Club di Wauwatosa, e tornerà protagonista tra due anni in Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) La PGA of America, insieme allaCup Europe, ha annunciato che laCup nel Wisconsin è statasuiper la pandemia. L’evento, riservato ai 24 giovani migliori talenti under 18 degli Stati Uniti e del Team Europe, era in programma il 20 e il 21 settembre al Blue Mound& Country Club di Wauwatosa, e tornerà protagonista tra due anni in Italia. SportFace.

