Gli Stati Uniti hanno rimpatriato in Marocco un detenuto di Guantanamo: è il primo rimpatrio deciso dall'amministrazione di Joe Biden (Di martedì 20 luglio 2021) Gli Stati Uniti hanno rimpatriato in Marocco Abdul Latif Nasir, detenuto nel carcere cubano di massima sicurezza di Guantanamo dal 2002 nonostante nei suoi confronti non fosse mai stata formalizzata alcuna accusa: è il primo rimpatrio di un detenuto di

