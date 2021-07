Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Giustizia: Serracchiani, aggiustamenti su prescrizione: (ANSA) - ROMA, 20 LUG - 'C'è la scadenza a… - bladistic : Perché @EnricoLetta @serracchiani volete fare un favore a mafiosi, terroristi, ladri, stupratori e assassini? È qu… - TV7Benevento : Giustizia: Serracchiani, 'dal Pd pochi emendamenti, serve gradualità per prescrizione'... - giorgiozanchini : RT @Radio1Rai: ??#Radioanchio #giustizia #Serracchiani: “Siamo convinti che l’impianto della ministra #Cartabia sia estremamente valido. Van… - paoloigna1 : RT @Radio1Rai: ??#Radioanchio #giustizia #Serracchiani: “Siamo convinti che l’impianto della ministra #Cartabia sia estremamente valido. Van… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Serracchiani

Agenzia ANSA

...rigidità e potrà essere applicata in questa forma quando effettivamente avremo organici e un'organizzazione diversa della". Lo dice la capogruppo del Pd alla Camera Deboraa ...... ha osservato la capogruppo alla Camera, Debora, 'entrando nel merito, uno di questi ...questa forma solo quando effettivamente avremo organici e un'organizzazione diversa della. ..."C'è la scadenza alle 18 ai subemendamenti a quanto già fatto dal governo. Noi ne depositeremo pochi come Pd perché siamo convinti che l'impianto della riforma Cartabia sia estremamente valido. (ANSA) ...Con le nuove norme sulla prescrizione “il 50% dei processi anche gravi” non si celebreranno alla luce dell’improcedibilità prevista dopo due anni per l’appello e uno per la Cassazione. A lanciare l’al ...