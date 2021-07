Giustizia, Renzi domani firma i referendum. E il Pd “frigge”: «Letta si è fatto fregare da Conte» (Di martedì 20 luglio 2021) Ci sarà anche la firma di Matteo Renzi in calce ai sei quesiti referendari sulla Giustizia presentati da Radicali e Lega. Lo ha annunciato lo stesso leader di Italia Viva nel corso della presentazione del suo libro Controcorrente in un comune del Bresciano. L’ufficializzazione dell’adesione è fissata per domattina presso la sede romana del Partito radicale. «Quando penso al referendum sulla Giustizia, non penso a Salvini ma a Enzo Tortora», ha messo subito le mani avanti Renzi, quasi a prevenire l’accusa di flirtare troppo con il Matteo leghista. Ma l‘ex-Rottamatore non si è limitato solo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) Ci sarà anche ladi Matteoin calce ai sei quesiti referendari sullapresentati da Radicali e Lega. Lo ha annunciato lo stesso leader di Italia Viva nel corso della presentazione del suo libro Controcorrente in un comune del Bresciano. L’ufficializzazione dell’adesione è fissata per domattina presso la sede romana del Partito radicale. «Quando penso alsulla, non penso a Salvini ma a Enzo Tortora», ha messo subito le mani avanti, quasi a prevenire l’accusa di flirtare troppo con il Matteo leghista. Ma l‘ex-Rottamatore non si è limitato solo ...

