Giustizia | Gratteri | “Con la riforma salterà il 50% dei processi” M5S presenta quasi mille emendamenti

(Di martedì 20 luglio 2021) Il Movimento 5 Stellecirca 916alladellapromossa dalla ministra Marta Cartabia, depositandoli in commissionealla Camera, nel giorno in cui il procuratore capo di Catanzaro, Nicola, sentito sempre in commissionea Montecitorio, mette in guardia dai possibili effetti della revisione del processo penale.ha spiegato questa mattina che la, rispetto alla improcedibilità dell’azione penale, avrà come “come effetto quello di travolgere un enorme numero di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gratteri: 'Il 50 % dei processi' finiranno sotto la scure della improcedibilità con la riforma della prescrizione d… - ilriformista : 'La riforma va fatta, ce lo chiede la Costituzione e l'Europa'. Poi l'attacco ai predecessori: 'A Napoli cosa è suc… - Corriere : Riforma giustizia, la bocciatura di Gratteri: «Meno sicurezza, più convenienza a delinquere» - LoryDowney7 : RT @LaNotiziaTweet: Il #M5S bombarda la riforma #Cartabia con oltre 900 emendamenti. #Gratteri alla Commissione Giustizia: “Se passa il 50… - ninabecks1 : RT @gianca7871: Vergognosa e delirante disinformazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Gratteri

I 5Stelle in commissionefanno riferimento all'allarme lanciato dal procuratore di Catanzarosu possibili conseguenze concrete della nuova prescrizione: 'convenienza a delinquere' ...I 5S preparano la battaglia Tra i critici della riforma c'è Nicola. Questa mattina il procuratore di Catanzaro, davanti alla commissionealla Camera, ha espresso forte ..."Il 50% dei processi anche gravi" non si celebreranno con la riforma Cartabia e le nuove norme sulla prescrizione. A lanciare l'allarme è il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ascoltato dalla ...ROMA – «Siamo ancora in tempo per modificare una riforma del processo penale che, così come rilevato dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, non porta miglioramenti alla macchina della giu ...