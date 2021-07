Giustizia, gli ex-magistrati pensionati provano a tornare sulla scena e s’offrono alla Cartabia (Di martedì 20 luglio 2021) “Qualcuno mi raccontava di un desiderio di alcuni magistrati che sono in età pensionabile di mettersi a disposizione. E’ un’altra idea – dice il ministro della Giustizia Marta Cartabia, a Napoli per un incontro nel Palazzo di Giustizia sull’Ufficio del processo – su cui stiamo lavorando, non so se sarà possibile, se il Csm sarà d’accordo, ma è un’altra idea”. A volte ritornano. Non è difficile immaginare chi si sia fatto avanti autoproponendosi alla ministra per dare una mano, per “risolvere” il problema delle lungaggini della Giustizia italiana. “Il potere logora chi non ce l’ha”, diceva ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) “Qualcuno mi raccontava di un desiderio di alcuniche sono in età pensionabile di mettersi a disposizione. E’ un’altra idea – dice il ministro dellaMarta, a Napoli per un incontro nel Palazzo disull’Ufficio del processo – su cui stiamo lavorando, non so se sarà possibile, se il Csm sarà d’accordo, ma è un’altra idea”. A volte ritornano. Non è difficile immaginare chi si sia fatto avanti autoproponendosiministra per dare una mano, per “risolvere” il problema delle lungaggini dellaitaliana. “Il potere logora chi non ce l’ha”, diceva ...

