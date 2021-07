Giustizia | Di Battista | ‘con riforma porcate immonde | complimenti a ministri M5S’

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Sono tornate lecome laCartabia. Oggi Gratteri ha detto che con la nuova prescrizione “converrà più delinquere” ed il procuratore nazionale antimafia De Raho teme conseguenze molto gravi per la lotta alla mafia e al terrorismo. Complimentoni ai 4M5S che l’hanno votata”. Così Alessandro Diin un passaggio di un lungo post su Facebook in cui va all’attacco del governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Domani il parere del Csm su riforma del civile. Intanto domani il plenum del Csm darà il suo parere sulla riforma del processo civile. Riforma della giustizia primo vero banco di prova per Giuseppe Conte, che con il prossimo voto sullo statuto si appresta a diventare il presidente del Movimento 5 Stelle. Il tema - che sta facendo tri...