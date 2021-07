Giustizia | Di Battista | ' con riforma porcate immonde | complimenti a ministri M5S' 2

(Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Dine ha anche per il ministro Roberto Cingolani, "il Ministro della 'Presa per il culo ecologica'”, attacca, che "parla di nucleare, inceneritori, e di 'trivellazioni sostenibili'; È tornato Brunetta; È tornata la Gelmini; È tornata Anna Maria Tarantola, scelta dall'apostolo Draghi come consulente del governo. La Tarantola, ricordo, era a capo dell'Ufficio vigilanza di Banca d'Italia quando venne dato l'ok a quella scellerata acquisizione da parte di MPS di Antonveneta. Acquisizione avallata proprio da Draghi e dalla Tarantola e che è costata miliardi di euro ai cittadini dal momento che i debiti accumulati da MPS sono stati appianati da pantalone. ...

... creato in Brasile da Ivan Saidenberg nel 1973 a partire da una illustrazione di Giovan... né tanto meno possiede uno spiccato senso della(come Super Pippo), ma più impellenti ...... a far diventare quadruplo il doppio mandato, cose di questo tipo… Né di Maio né Di... Per la riforma dellapoteva aspettare fino a fine anno, e invece ha preteso che si ...(Adnkronos) – Di Battista ne ha anche per il ministro Roberto Cingolani, “il Ministro della ‘Presa per il culo ecologica’”, attacca, che “parla di nucleare, inceneritori, e di ‘trivellazioni ...Riforma della giustizia primo vero banco di prova per Giuseppe Conte, che con il prossimo voto sullo statuto si appresta a diventare il presidente del Movimento 5 Stelle. Il tema - che sta facendo tri ...