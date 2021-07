Giustizia, De Raho: “Nuova prescrizione mina la sicurezza del Paese. Conseguenze molto gravi nella lotta alla mafia e al terrorismo” (Di martedì 20 luglio 2021) “mina la sicurezza del Paese la riforma della prescrizione con la norma sulla improcedibilità che scatta se il processo in appello non si conclude in 2 anni e in Cassazione in uno, indipendentemente dalla gravità dei reati per i quali si procede. E senza risorse aggiuntive per gli uffici giudiziari, con “tempi così brevi per l’appello”, si prospettano “Conseguenze molto gravi nel contrasto alle mafie, al terrorismo e alle altre illegalità”. È l’allarme lanciato del procuratore nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “ladella riforma dellacon la norma sulla improcedibilità che scatta se il processo in appello non si conclude in 2 anni e in Cassazione in uno, indipendentemente dtà dei reati per i quali si procede. E senza risorse aggiuntive per gli uffici giudiziari, con “tempi così brevi per l’appello”, si prospettano “nel contrasto alle mafie, ale alle altre illegalità”. È l’rme lanciato del procuratore nazionale ...

Advertising

ilfattovideo : Giustizia, De Raho: “Nuova prescrizione mina la sicurezza del Paese. Conseguenze molto gravi nella lotta alla mafia… - FraLauricella : RT @Radio1Rai: ??#Giustizia La riforma della #prescrizione con la norma sulla improcedibilità se il processo in Appello non si conclude in 2… - bruerne : RT @Radio1Rai: ??#Giustizia La riforma della #prescrizione con la norma sulla improcedibilità se il processo in Appello non si conclude in 2… - BrunaGueze : RT @IlMattinoFoggia: Il procuratore nazionale #antimafia De Raho condanna la riforma #Cartabia della #giustizia : «Mina la sicurezza del Pa… - GualtieroSanta1 : RT @Radio1Rai: ??#Giustizia La riforma della #prescrizione con la norma sulla improcedibilità se il processo in Appello non si conclude in 2… -