Giustizia: Conte, ‘chiaro con Draghi, c’è un limite che M5S non può oltrepassare’ (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Al premier Mario Draghi, sulla Giustizia, “ho fatto un discorso di chiarezza. Sulla Giustizia il M5S ha una storia articolata e complessa, alcuni toni a volte hanno consentito ad altri di schiacciare l’immagine del M5S come un Movimento manettaro e Giustizialista, ma noi abbiamo all’interno una solida cultura della Giustizia. Non dobbiamo più lasciarci schiacciare da questa immagine. Saremo in prima linea per rivendicare con forza che il M5S è attentissimo allo stato di diritto e alla tutela del diritto”, due aspetti che passano dal concetto di “presunzione d’innocenza e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Al premier Mario, sulla, “ho fatto un discorso di chiarezza. Sullail M5S ha una storia articolata e complessa, alcuni toni a volte hanno consentito ad altri di schiacciare l’immagine del M5S come un Movimento manettaro elista, ma noi abbiamo all’interno una solida cultura della. Non dobbiamo più lasciarci schiacciare da questa immagine. Saremo in prima linea per rivendicare con forza che il M5S è attentissimo allo stato di diritto e alla tutela del diritto”, due aspetti che passano dal concetto di “presunzione d’innocenza e ...

Advertising

davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - fattoquotidiano : Giustizia, Conte dopo l’incontro con Draghi: “M5s contribuirà a migliorare e velocizzare processi, ma no a sacche d… - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - AlBizzotto : RT @davidefaraone: Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia alla… - VitoCavarretta : RT @AugustoMinzolin: Conte e Letta hanno una formidabile vocazione al suicidio politico o al suicidio assistito su temi con la giustizia, i… -