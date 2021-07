Giugliano | Nicola Palma su consiglieri del Movimento | “Non denunciano né propongono | apprezzo più il lavoro di altri”

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 20 luglio 2021). Sarà un appoggio esterno quello del5 stelle all’amministrazione Pirozzi dopo le dimissioni del vicesindaco. Ieri nuovo vertice del sindaco con la sua maggioranza per fare il punto dopo lo scossone provocato dall’addio di Pasquale Mallardo. In questa occasione i pentastellati avrebbero detto di non volere un loro esponente in giunta sino a dicembre. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.