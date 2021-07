Giubileo 2025, Roma sia la smart city dell’arte mondiale. Scrive Delle Site (Ucid Giovani) (Di martedì 20 luglio 2021) L’ultimo rapporto pubblicato a Roma della Banca d’Italia mostra un quadro assai critico per la Capitale: la pandemia ha colpito duramente le presenze turistiche (-81%) e inciso negativamente sulla spesa dei turisti stranieri (-75%). Ne hanno risentito in modo drammatico il commercio, la ristorazione e il settore alberghiero ma il Covid ha dispiegato i propri effetti regressivi praticamente in ogni settore e la minore presenza sul territorio dell’industria manifatturiera rischia anche di rendere più lenta la ripresa economica rispetto ad altre regioni. In questo quadro, anche in vista Delle elezioni amministrative, come Movimento Giovani ... Leggi su formiche (Di martedì 20 luglio 2021) L’ultimo rapporto pubblicato adella Banca d’Italia mostra un quadro assai critico per la Capitale: la pandemia ha colpito duramente le presenze turistiche (-81%) e inciso negativamente sulla spesa dei turisti stranieri (-75%). Ne hanno risentito in modo drammatico il commercio, la ristorazione e il settore alberghiero ma il Covid ha dispiegato i propri effetti regressivi praticamente in ogni settore e la minore presenza sul territorio dell’industria manifatturiera rischia anche di rendere più lenta la ripresa economica rispetto ad altre regioni. In questo quadro, anche in vistaelezioni amministrative, come Movimento...

