Giro di Vallonia 2021, Dylan Groenewegen torna alla vittoria dopo diciassette mesi. Buoni segnali da Andrea Bagioli (Di martedì 20 luglio 2021) I Giochi Olimpici sono ormai vicinissimi tanto da toccarli, ma lo sport non si è fermato nel mentre. Il ciclismo mondiale prosegue ad incantare le strade e lo fa con il Giro di Vallonia, arrivato alla quarantottesima edizione; la prima tappa di quest’oggi, la Genapp-Heron, hanno visto il ritorno al successo di Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Il corridore olandese si è imposto allo sprint al termine dei 185 chilometri, mettendosi alle spalle Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) e Gianni Vermeesch (Alpecin-Fenix); il velocista di Amsterdam torna così alla ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) I Giochi Olimpici sono ormai vicinissimi tanto da toccarli, ma lo sport non si è fermato nel mentre. Il ciclismo mondiale prosegue ad incantare le strade e lo fa con ildi, arrivatoquarantottesima edizione; la prima tappa di quest’oggi, la Genapp-Heron, hanno visto il ritorno al successo di(Jumbo-Visma). Il corridore olandese si è imposto allo sprint al termine dei 185 chilometri, mettendosi alle spalle Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) e Gianni Vermeesch (Alpecin-Fenix); il velocista di Amsterdamcosì...

