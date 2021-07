Giovanni Orsina | Fra chi non si vaccina ci sono perplessi | né folli né in malafede

(Di martedì 20 luglio 2021) Professor, nella posizione di Salvini c’è una gigantesca contraddizione: l’alfiere delle aperture è contrario al green pass che è l’unico strumento per evitare chiusure e limitazioni. È d’accordo? Non del tutto. Se l’alternativale chiusure, la contraddizione è evidente: è ovvio che chiudere un bar rappresenta una limitazione della libertà superiore al consentirvi l’ingresso col green pass. Potrebbe però esserci una terza via: tenere aperto senza il green pass perché l’andamento della pandemia, grazie aiti spontanei, lo consente. A me sembra una posizione ideologica della destra. E infatti ...

Uno dei maggiori politologi italiani, della Luiss ha documentato nel saggio 'La democrazia del narcisismo. Breve storia dell'antipolitica', (Marsilio Editori, 2018) che in questo modo ... I migranti danneggiano Salvini Lo dice nel suo ultimo libro 'Antipolitica' Per Draghi e Merkel non è finita