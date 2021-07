Giordano: ”Napoli, per Insigne errore clamoroso e quasi imperdonabile…” (Di martedì 20 luglio 2021) Giordano: ”Perché il Napoli arriva a scadenza sui rinnovi? I casi di Maksimovic e Hysaj in realtà sono delle scelte, ma per il caso Insigne, un errore clamoroso e quasi imperdonabile” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, per parlare di calciomercato, di Spalletti, della scadenza dei rinnovi dei giocatori del Napoli e di altro. Queste le sue parole: SUL CALCIOMERCATO IN GENERALE “C’è bisogno che si muova il mercato, non solo quello del Napoli. Zielinski uomo mercato? ... Leggi su retecalcio (Di martedì 20 luglio 2021): ”Perché ilarriva a scadenza sui rinnovi? I casi di Maksimovic e Hysaj in realtà sono delle scelte, ma per il caso, unimperdonabile” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio, giornalista, per parlare di calciomercato, di Spalletti, della scadenza dei rinnovi dei giocatori dele di altro. Queste le sue parole: SUL CALCIOMERCATO IN GENERALE “C’è bisogno che si muova il mercato, non solo quello del. Zielinski uomo mercato? ...

