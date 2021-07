Giordano Mazzocchi nella prima foto con la fidanzata Arianna Mora | “Sorridi sempre così”

Leggi su cityroma

(Di martedì 20 luglio 2021)è raggiante al fianco di, più volte sorpresa al suo fianco in diverse occasioni social, ma è il sole bollente dell’estate a convincere l’ex tronista ad uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma, con la quale l’amore sembra ormai consolidato. I due, sul lungomare di Pescara, si godono qualche ora di relax e un aperitivo in spiaggia, senza dimenticare qualche scatto per i follower: “”, le dedica lui stringendola a sé. L'articolo proviene da City Roma News.