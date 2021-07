Gesualdo senza medico di base, il sindaco Pesiri incalza l’Asl di Avellino (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGesualdo (Av) – Circa 1500 persone nel comune di Gesualdo sono rimaste senza l’assistenza sanitaria a causa della mancata nomina di un nuovo medico di base dopo il pensionamento del Dott. Antonio Iuorio. Da parte dell’Asl di Avellino, al momento, non c’è stata ancora la nomina del nuovo medico. A fronte di tale situazione il sindaco, Edgardo Pesiri ha inviato una missiva al distretto territoriale. “A seguito del pensionamento del Dott.Antonio Iuorio siamo stati costretti a prendere atto che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Circa 1500 persone nel comune disono rimastel’assistenza sanitaria a causa della mancata nomina di un nuovodidopo il pensionamento del Dott. Antonio Iuorio. Da parte deldi, al momento, non c’è stata ancora la nomina del nuovo. A fronte di tale situazione il, Edgardoha inviato una missiva al distretto territoriale. “A seguito del pensionamento del Dott.Antonio Iuorio siamo stati costretti a prendere atto che ...

