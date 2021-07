Genshin Impact: presentato il nuovo personaggio Ayaka con un trailer (Di martedì 20 luglio 2021) Il trailer di Ayaka mostra cosa questo nuovo personaggio può portare nel mondo di Genshin Impact: una benvenuta ventata d’aria fresca! Figlia di nobile stirpe, Ayaka Kamisato è il nuovo personaggio di Genshin Impact messo in mostra da un trailer ufficiale. Anche in questo caso, come è avvenuto con Kazuha di recente, abbiamo a che vedere con una figura proveniente dalla regione di Inazuma, che avremo modo di esplorare (si spera) a breve. I leak si sono susseguiti a più riprese, e dopo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 luglio 2021) Ildimostra cosa questopuò portare nel mondo di: una benvenuta ventata d’aria fresca! Figlia di nobile stirpe,Kamisato è ildimesso in mostra da unufficiale. Anche in questo caso, come è avvenuto con Kazuha di recente, abbiamo a che vedere con una figura proveniente dalla regione di Inazuma, che avremo modo di esplorare (si spera) a breve. I leak si sono susseguiti a più riprese, e dopo ...

Advertising

GamingTalker : Genshin Impact, nuovo video per Kamisato Ayaka dedicato alle skill Cryo - dravgneel : Cioè perché dire I want a boyfriend quando puoi dire direttamente I want diluc from genshin impact perché sappiamo… - CreativeLewds : Eula [Genshin Impact] via /r/ecchi - Tech_Gaming_it : Kamisato Ayaka (disponibile da domani con l'aggiornamento 2.0 di Genshin Impact) si mostra in un Trailer - fueledbyitlog : RT @zeennotzign: Hades, Portal 2, Genshin Impact, Ooblets dfkjgfdlkgj -