Genoa | Vanheusden veste rossoblù | il belga a disposizione di Ballardini FOTO

(Di martedì 20 luglio 2021) Ieri ilha ufficializzato l’arrivo in prestito di Zinhodall’Inter. Ilè stato annunciato in un comunicato insieme ai rinnovi di Davide Biraschi e Valon Behrami e ad altri due acquisti: Lorenzo Andrenacci e Aleksander Buksa. Il classe 1999 si è già vestito died è ora pronto a mettersi adi Davide. Zinho #! pic.twitter.com/ipag1SowMg —CFC (@CFC) July 20, 2021 SportFace.

...un contratto di quattro anni con i rossoblù che nel frattempo hanno rinnovato di una stagione il contratto di Valon Behrami e confermato il prestito del belgaarrivato dall'Inter....... che esordirà in casa propria allo stadio Meazza dove ilnon vince addirittura dalla stagione ... dove i nuovi innesti stanno pian piano raggiungendo i nuovi compagni: dopo Buksa eè ...Continuano le cessioni in casa Inter. L'ultimo addio ufficiale, arrivato pochi minuti fa via Twitter da parte del Genoa, è quello di Zinho Vanheusden: il difensore belga si trasferisce al Grifone con ...GENOVA - Ad aprire i giochi della nuova stagione di Serie A sarà il Genoa di Davide Ballardini, che scenderà in campo sabato 21 agosto alle ore 18.30 nel primissimo anticipo del nuovo campionato edizi ...