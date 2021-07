Generali Italia annuncia investimento di oltre 500 mln euro per nuovo modello Health&Welfare (Di martedì 20 luglio 2021) Generali Italia annuncia un piano di investimento di oltre 500 milioni di euro nel prossimo triennio per un nuovo modello integrato e innovativo di soluzioni pensate per la salute delle famiglie e il benessere dei lavoratori. Il nuovo modello Health&Welfare presentato oggi a Milano prevede la nuova offerta Immagina Adesso Salute&Benessere, un unico interlocutore per la salute delle famiglie; la nascita della joint venture Generali Welion-CDP Venture Capital, Convivit, per un ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021)un piano didi500 milioni dinel prossimo triennio per unintegrato e innovativo di soluzioni pensate per la salute delle famiglie e il benessere dei lavoratori. IlHealth&Welfare presentato oggi a Milano prevede la nuova offerta Immagina Adesso Salute&Benessere, un unico interlocutore per la salute delle famiglie; la nascita della joint ventureWelion-CDP Venture Capital, Convivit, per un ...

