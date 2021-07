Generali Italia: annuncia investimento di oltre 500 mln euro per nuovo modello Health&Welfare (4) (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Dalla partnership strategica tra Cdp Venture Capital e Generali Welion per il senior living, nasce la nuova società Convivit: un nuovo modello abitativo con servizi digitali, di assistenza e benessere per over 65 autosufficienti. Entro 10 anni in tutta Italia oltre 20 residenze per 2.500 persone con 2.000 appartamenti moderni basati su un nuovo concept che integra servizi, IoT (Internet of Things) spazi comuni e aree verdi. I servizi offerti spazieranno da quelli dedicati all'aspetto residenziale, come ad esempio la connettività Wi-Fi illimitata, portineria h24 e lavanderia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Dalla partnership strategica tra Cdp Venture Capital eWelion per il senior living, nasce la nuova società Convivit: unabitativo con servizi digitali, di assistenza e benessere per over 65 autosufficienti. Entro 10 anni in tutta20 residenze per 2.500 persone con 2.000 appartamenti moderni basati su unconcept che integra servizi, IoT (Internet of Things) spazi comuni e aree verdi. I servizi offerti spazieranno da quelli dedicati all'aspetto residenziale, come ad esempio la connettività Wi-Fi illimitata, portineria h24 e lavanderia, ...

