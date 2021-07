Generali Italia: annuncia investimento di oltre 500 mln euro per nuovo modello Health&Welfare (2) (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Questo nel dettaglio il nuovo modello che ha come obiettivo quello di far costruire al cliente un percorso che evolve durante tutta la vita. Immagina Adesso amplia e aggiorna la playlist di protezione, prevenzione e assistenza per tutta la famiglia si arricchisce di nuove soluzioni per Salute&Benessere, con un unico contratto. Con Immagina Adesso Salute&Benessere il cliente attiva il proprio piano Salute personalizzato con tanti modi di stare bene in un'unica soluzione ricca di opzioni e servizi: check up, second opinion, accesso a network di eccellenza e rimborso via mobile. È inoltre previsto un servizio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Questo nel dettaglio ilche ha come obiettivo quello di far costruire al cliente un percorso che evolve durante tutta la vita. Immagina Adesso amplia e aggiorna la playlist di protezione, prevenzione e assistenza per tutta la famiglia si arricchisce di nuove soluzioni per Salute&Benessere, con un unico contratto. Con Immagina Adesso Salute&Benessere il cliente attiva il proprio piano Salute personalizzato con tanti modi di stare bene in un'unica soluzione ricca di opzioni e servizi: check up, second opinion, accesso a network di eccellenza e rimborso via mobile. È inprevisto un servizio di ...

